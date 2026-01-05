Qualità dell' aria Venturini | 2025 l' anno migliore dopo molto tempo Una sfida che si può vincere
Elisa Venturini, assessore all’Ambiente della Regione del Veneto, commenta i primi dati ufficiali contenuti nel report “La qualità dell’Aria in breve 2025”, elaborato da ARPAV sulla base delle rilevazioni della rete regionale di monitoraggio: «Il 2025 registra in Veneto valori tra i migliori. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
