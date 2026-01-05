Qualità dell' aria Venturini | 2025 l' anno migliore dopo molto tempo Una sfida che si può vincere

Elisa Venturini, assessore all’Ambiente della Regione del Veneto, commenta i primi dati del report “La qualità dell’Aria in breve 2025” di ARPAV. Secondo le rilevazioni, il 2025 si distingue come l’anno con i valori di qualità dell’aria più elevati degli ultimi tempi. Questi risultati rappresentano un passo importante verso il miglioramento ambientale, dimostrando che con impegno e strategie efficaci è possibile raggiungere obiettivi concreti per la salute e l’ambiente.

