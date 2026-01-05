Quali sono gli Spid ancora gratuiti dopo che quello di Poste è diventato a pagamento

A partire dal 1° gennaio 2026, lo Spid non sarà più gratuito per tutti gli utenti. La decisione di Poste Italiane di applicare un canone annuale di sei euro per PostelD ha coinvolto circa 29 milioni di utenti, su un totale di circa 40 milioni di identità digitali attive in Italia. Resta importante conoscere le alternative gratuite ancora disponibili e le modalità per ottenere un’identità digitale senza costi.

Dal primo gennaio 2026 lo Spid non è più gratuito per tutti. La scelta di Poste Italiane di introdurre un canone annuale di sei euro per PostelD ha inciso su una platea molto ampia: quasi 29 milioni di utenti, su circa 40 milioni di identità digitali attive in Italia. Anche altri provider privati hanno introdotto canoni annuali per lo Spid personale: Aruba, InfoCert, TeamSystem ID e Spiditalia (Register.it) prevedono oggi un costo fisso, al netto delle spese iniziali di attivazione che possono variare in base alla modalità di riconoscimento scelta. La svolta però non coinvolge l'intero sistema.

