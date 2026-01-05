Purtroppo ci ha lasciati Lutto per Mediaset e Tg5 il triste annuncio dato in diretta

Mediaset e Tg5 comunicano con tristezza la perdita di Gianluigi Armaroli, giornalista bolognese noto per il suo lavoro di lunga data nell’ambito dell’informazione. La sua esperienza e professionalità hanno contribuito a raccontare l’Emilia-Romagna e a mantenere un rapporto di fiducia con il pubblico televisivo. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il panorama giornalistico italiano.

Il mondo dell’informazione saluta una delle sue voci più riconoscibili e misurate. È morto Gianluigi Armaroli, giornalista bolognese che per decenni ha raccontato l’Emilia-Romagna al grande pubblico televisivo, diventando un punto di riferimento per generazioni di telespettatori. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata in diretta dal Tg5 nell’edizione delle 13 di lunedì 5 gennaio, con parole cariche di commozione e rispetto per una figura che ha segnato la storia del notiziario. Aveva compiuto 77 anni lo scorso novembre. Nato a Bologna il 20 novembre 1948, Armaroli ha attraversato stagioni molto diverse del giornalismo, mantenendo sempre uno stile riconoscibile, fatto di rigore, pacatezza e attenzione alle persone prima ancora che ai fatti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

