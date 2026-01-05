Pure Djokovic lascia il sindacato del Tennis | I miei valori non sono più in linea con la direzione dell’organizzazione

Novak Djokovic ha annunciato il suo ritiro dalla Professional Tennis Players Association, il sindacato dei tennisti da lui stesso fondato. La decisione deriva da divergenze con la direzione dell'organizzazione, ritenuta ormai in disaccordo con i suoi valori. Questa scelta rappresenta un momento significativo nel mondo del tennis, sollevando riflessioni sulle relazioni tra giocatori e rappresentanze sindacali.

Una scelta non indifferente ha travolto il mondo del tennis, quando Novak Djokovic ha annunciato di lasciare la Professional tennis players association, il sindacato dei tennisti che lui stesso aveva fondato. Il giocatore serbo ha rivendicato la propria scelta con un post pubblicato sul proprio profilo X: “Dopo un’attenta riflessione, ho deciso di abbandonare completamente la Professional Tennis Players Association. Questa decisione è frutto di continue preoccupazioni in merito a trasparenza, governance e al modo in cui la mia voce e la mia immagine sono state rappresentate”. Insomma, dei sindacati si sono stufati persino gli atleti: chissà se Landini gli telefonerà per chiedergli di ripensarci. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

