Pura emozione tra selfie e sorrisi | i giovani calciatori incontrano il mister Spalletti

Da brindisireport.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

CAROVIGNO - Un viaggio speciale quello organizzato dallo Juventus Club Carovigno "Alessandro Del Piero" Jofc Leggenda Bianconera, che sabato 3 gennaio ha portato a Torino, in occasione della diciottesima giornata di campionato, alcune delle giovani realtà calcistiche del territorio. La trasferta. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

pura emozione tra selfie e sorrisi i giovani calciatori incontrano il mister spalletti

© Brindisireport.it - Pura emozione tra selfie e sorrisi: i giovani calciatori incontrano il mister Spalletti

Leggi anche: Spalletti Juve, il mister è al J Medical tra sorrisi e foto con i tifosi: le tappe del suo primo giorno in bianconero

Leggi anche: Corea del Nord, Pyongyang addobbata per Capodanno: tanti in strada tra selfie e sorrisi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Pura Emozione. La hypercar da 65.000 euro che combina innovazione e personalizzazione - Non è una supercar che nasce da un conglomerato multimiliardario, non ha il marchio di una maison automobilistica ... milanofinanza.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.