Punteggi risultati highlights della settimana 18 della NFL inclusi Vikings v Packers Texans v Colts Bengals v Browns & Saints v Falcons
Ecco un riepilogo degli highlights della settimana 18 della NFL, con risultati chiave e momenti salienti: Vikings contro Packers, Texans contro Colts, Bengals contro Browns e Saints contro Falcons. La stagione si avvia alle fasi finali, con diverse squadre che rafforzano le proprie posizioni, mentre altre si preparano ai playoff. Un quadro che riflette l’intensità e la competitività della NFL in questa fase conclusiva del campionato.
2026-01-05 00:08:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: I Tampa Bay Buccaneers hanno mantenuto vive le loro speranze di playoff con una grande vittoria sui Carolina Panthers nella settimana 18 della NFL, mentre anche i Seattle Seahawks hanno chiuso in grande stile in vista della postseason. Ma c’era ancora molto in palio nel resto dell’AFC e dell’NFC, con gli Atlanta Falcons che speravano di portare i Bucs al titolo divisionale e gli Houston Texans che cercavano di estendere la loro serie di vittorie a nove partite in vista dei playoff. Resta aggiornato su punteggi, risultati e momenti salienti della settimana 18 della NFL mentre 101GreatGoals. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
