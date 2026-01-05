Pugni in faccia all'infermiere orecchio lacerato | ambulanza distrutta a Ischia la notte di Capodanno

Nella notte di Capodanno a Ischia, un intervento di emergenza si è trasformato in un episodio di violenza, con un'ambulanza del 118 danneggiata e un infermiere ferito all'orecchio. Durante l'intervento, il personale sanitario è stato aggredito con calci, pugni e insulti da parte di alcuni individui, compromettendo un servizio essenziale e evidenziando le difficoltà di tutela e sicurezza del personale di emergenza in situazioni di crisi.

