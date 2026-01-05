Provincia di Parma premiata a Milano per i progetti sulle risorse umane

Da parmatoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Provincia di Parma ha ricevuto il premio “Hr Mission” dalla fondazione Aidp durante un evento a Milano. Il riconoscimento premia i progetti innovativi promossi dall’ente nel settore delle risorse umane, con particolare attenzione alle strategie di attrazione e reclutamento di competenze. Un risultato che sottolinea l’impegno della provincia nel migliorare le proprie pratiche di gestione del personale e sviluppo delle risorse umane.

Prestigioso riconoscimento per la Provincia di Parma che, al Palazzo della Borsa a piazza Affari a Milano, ha ottenuto il premio “Hr Mission” dalla fondazione Aidp (Associazione italiana dei direttori di personale)per i progetti all’avanguardia volti ad attrarre e reclutare competenze nell’ambito. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

provincia di parma premiata a milano per i progetti sulle risorse umane

© Parmatoday.it - Provincia di Parma premiata a Milano per i progetti sulle risorse umane

Leggi anche: Università, Milano-Bicocca assume: 15 posti aperti tra risorse umane, ricerca e infrastrutture

Leggi anche: Trasporto scolastico in montagna, potenziate le risorse: a Parma e provincia oltre 53 mila euro

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.