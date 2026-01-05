Provincia di Parma premiata a Milano per i progetti sulle risorse umane

La Provincia di Parma ha ricevuto il premio “Hr Mission” dalla fondazione Aidp durante un evento a Milano. Il riconoscimento premia i progetti innovativi promossi dall’ente nel settore delle risorse umane, con particolare attenzione alle strategie di attrazione e reclutamento di competenze. Un risultato che sottolinea l’impegno della provincia nel migliorare le proprie pratiche di gestione del personale e sviluppo delle risorse umane.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.