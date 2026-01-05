Provincia di Latina | restituiti ai Comuni ATO4 oltre 1,13 milioni dalle economie sui mutui per Acqualatina

La Provincia di Latina ha deciso di restituire ai Comuni dell’ATO4 Lazio Meridionale oltre 1,13 milioni di euro derivanti dalle economie sui mutui contratti negli anni per la ricapitalizzazione di Acqualatina. Questa misura mira a favorire un uso più efficace delle risorse e a sostenere gli interventi locali. Per aggiornamenti e notizie, iscriviti a DayItalianews.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La Provincia di Latina ha disposto la restituzione ai Comuni dell’ ATO4 Lazio Meridionale delle economie maturate sui mutui accesi negli anni per la ricapitalizzazione di Acqualatina S.p.A.. La misura è contenuta nel Decreto Presidenziale n. 108 del 29 dicembre 2025, firmato dal presidente Gerardo Stefanelli. L’importo complessivo e come si arriva alla cifra. Secondo quanto indicato nel provvedimento, l’importo complessivo da restituire ammonta a € 1.130.092,00. La cifra deriva dalla differenza tra le somme complessivamente trasferite dalla Provincia alla società per conto dei Comuni soci e il valore totale dei mutui originariamente contratti presso Cassa Depositi e Prestiti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Provincia di Latina: restituiti ai Comuni ATO4 oltre 1,13 milioni dalle economie sui mutui per Acqualatina Leggi anche: Il Lazio investe sui porti: oltre 3 milioni ai Comuni Leggi anche: Sistema portuale: circa 1,5 milioni di euro per tre comuni della provincia di Latina La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Comuni “plastic free”: quali sono quelli più virtuosi in provincia di Latina; RICAPITALIZZAZIONE ACQUALATINA, LA PROVINCIA RESTITUISCE OLTRE UN MILIONE DI EURO AI COMUNI. La provincia delibera la restituzione ai Comuni dell’ATO4 delle economie della ricapitalizzazione di Acqualatina S.p.A. - 108 del 29 dicembre 2025, dispone la restituzione ai Comuni dell’ATO4 di € 1. latinaquotidiano.it

Raccolta differenziata, 23 comuni virtuosi in provincia di Latina. Chi migliora e chi peggiora - La situazione che emerge sulla base dei dati del 10° Ecoforum Regionale di Legambiente Lazio. latinatoday.it

Comuni “plastic free”: quali sono quelli più virtuosi in provincia di Latina - Il 2025 ha confermato l’impegno del territorio pontino, come anche del resto del Lazio, nella lotta all’inquinamento da plastica. latinatoday.it

6 Gennaio, in piazza della Libertà, Motobefana - 24° edizione L'evento solidale, patrocinato dai Comuni di Latina e Pontinia e dalla Provincia di Latina, è organizzato dall'associazione di promozione sociale "I Patitori", in collaborazione con la Polizia Local - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.