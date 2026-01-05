Prorogata l'allerta meteo in Campania | temporali per l'intera giornata del 6 gennaio

L’allerta meteo in Campania è stata prorogata, con temporali previsti per l’intera giornata del 6 gennaio. La condizione di pioggia continuerà anche nei giorni successivi, ad eccezione di giovedì, quando è previsto un breve periodo di sole. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e adottare le necessarie precauzioni per le condizioni meteorologiche previste.

Allerta meteo per 24 ore in Campania: pioggia per l'intera giornata del 6 gennaio. Anche nel resto della settimana pioverà: unico "sprazzo" di sole giovedì.

Temporali in Campania, da stanotte è allerta meteo - La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per temporali valido dalle 23. msn.com

Epifania all'insegna del maltempo in Campania: nuova allerta per piogge e temporali - A rischio allagamenti e frane nelle zone segnalate: avviso valido per 24 ore ... salernotoday.it

Toscana, prorogata allerta mareggiate e vento al 3 gennaio. Previsto libeccio fino a 100 km/h, raffiche in attenuazione domani #ANSA x.com

ALLERTA METEO GIALLA PROROGATA FINO ALLE ORE 18.00 DEL 25 DICEMBRE La Protezione Civile della Regione Campania, alla luce delle precipitazioni piovose di queste ore, in considerazione del quadro meteo in atto e delle valutazioni del - facebook.com facebook

