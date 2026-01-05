Prorogata la mostra Nicola Maria Martino Cronache della costa

È stato prorogato fino all’8 febbraio 2026 l’esposizione “Nicola Maria Martino. Cronache della costa” presso il Museo ARCOS di Benevento. Curata da Francesco Creta, la mostra offre una panoramica sul lavoro dell’artista, evidenziando i temi legati alla costa e alla sua rappresentazione. Un’occasione per approfondire il percorso creativo di Martino e scoprire un patrimonio culturale importante nel contesto locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Prorogata fino all'8 febbraio 2026 la mostra "Nicola Maria Martino. Cronache della costa", curata da Francesco Creta presso il Museo ARCOS in via Stefano Borgia di Benevento. Lo comunicano il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ed il Direttore artistico dela Sezione Arte contemporanea di Arcos Ferdinando Creta. Inaugurata lo scorso 25 ottobre, la proroga nasce dal significativo riscontro di pubblico registrato nelle prime settimane di apertura e, soprattutto, dal forte interesse manifestato dal mondo della Scuola, con numerose richieste di visite didattiche da parte degli Istituti secondari del territorio.

