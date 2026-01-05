Pronostico Torino-Udinese | il cambio ha fatto subito la differenza
La partita tra Torino e Udinese, valida per la diciannovesima giornata di Serie A, si disputa mercoledì alle 20:45. In questo incontro, i cambi recenti hanno avuto un impatto significativo sulle prestazioni delle squadre. Di seguito si trovano statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico e dettagli sulla trasmissione in diretta tv e streaming.
Torino-Udinese è una partita della diciannovesima giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 20:45 statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Di solito la differenza la fanno soprattutto i cambi di allenatore. Al Torino invece, da quando è arrivato Petrachi – che ha parlato subito chiaro alla squadra e anche ai microfoni – le cose sono cambiate. Evidentemente ha portato tranquillità, quella che serviva per riuscire a riprendere la corsa. E infatti, i piemontesi, hanno piazzato tre vittorie nelle ultime quattro partite e si ritrovano in una buona posizione di classifica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
