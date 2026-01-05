Pronostico Pisa-Como | l’imbattibilità si ferma a quattro

Il match tra Pisa e Como, valido per la diciannovesima giornata di Serie A, si disputerà martedì alle 15. In questa occasione si analizzeranno le statistiche, le formazioni probabili e le ultime notizie per offrire un quadro completo della partita, che potrebbe interrompere la serie di imbattibilità del Pisa, attualmente ferma a quattro risultati utili consecutivi.

Pisa-Como è una partita della diciannovesima giornata di Serie A e si gioca martedì alle 15: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Una sola vittoria in campionato per il Pisa, che dopo la vittoria della Fiorentina si ritrova ultimo in classifica per via della differenza. Gilardino per il momento non rischia – ha probabilmente la rosa peggiore del campionato – ma delle valutazioni, nel caso, verranno fatte. Per forza. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il Como invece sappiamo tutti che ha ambizioni europee, confermate pure dalla classifica e da Fabregas, che sta costruendo una squadra che giovane e che con coraggio se la gioca a viso aperto su tutti i campi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

