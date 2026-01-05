Pronostico Parma-Inter | l’ex Chivu senza pietà

Il match tra Parma e Inter, valido per la diciannovesima giornata di Serie A, si disputerà mercoledì alle 20:45. In questa occasione, le due squadre si affrontano con obiettivi diversi e motivazioni chiare. Di seguito, vengono analizzate le statistiche, le probabili formazioni e il pronostico, offrendo un quadro completo per seguire l'incontro in diretta tv o streaming.

Parma-Inter è una partita della diciannovesima giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 20:45 statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Ci ha preso gusto Chivu. Anche se al termine della gara contro il Bologna non ha parlato perché aveva perso la voce durante il match. Ci ha preso gusto a rimanere lì in alto in classifica. E forse nessuno si aspettava che avesse un impatto così importante nell’Inter dopo l’addio di Simone Inzaghi. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Eppure i nerazzurri sono primi in classifica e in vista del match contro il Napoli di domenica (nel quale potrebbero dare una spallata al campionato) vogliono fare le cose per bene a Parma. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

