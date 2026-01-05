Lecce-Roma è una sfida importante per entrambe le squadre, soprattutto in un momento cruciale della stagione. La Roma, reduce dalla sconfitta di Bergamo, cerca una risposta sul campo per consolidare la propria posizione in classifica e mantenere vive le speranze di qualificazione in Champions. La partita al “Via del Mare” rappresenta un’occasione per i giallorossi di ottenere punti fondamentali contro una squadra che, in casa, può rappresentare un ostacolo difficile.

Lecce-Roma, le scelte legate alla sfida in programma al “Via del Mare”: i punti in classifica parlano chiaro Chiamata a reagire immediatamente dopo la sconfitta di Bergamo, la Roma fa tappa in Salento con l’obiettivo di incamerare tre punti che sarebbero di vitale importanza per la propria corsa Champions. Dopo aver frenato la Juventus allo Stadium anche grazie ad un pizzico di fortuna, però, il Lecce di Di Francesco non hanno alcuna intenzione di fare da vittima sacrificale. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Con cinque punti di vantaggio sulla Fiorentina terzultima, Banda e compagni non possono di certo sentirsi tranquilli; tuttavia pur nelle difficoltà evidenziate nella prima parte di stagione, i salentini hanno dimostrato compattezza e spirito di sacrificio lasciandosi alle spalle il periodo no. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Lecce-Roma: contro le “piccole” il dado è tratto

Leggi anche: Giuliacci: "Il dado è tratto". Freddo e pioggia, tutte le date di ottobre

Leggi anche: Pronostico Pisa-Inter: contro le “piccole” non c’è trippa per gatti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Pronostici Lecce-Roma: Statistiche, Formazioni, Dove in TV 06.01.2026 Serie A; Lecce-Roma (Serie A): orario, dove vederla in tv e pronostico; Pronostico Lecce-Como quote analisi 17ª giornata Serie A; Juventus-Lecce pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto.

Lecce-Roma, il pronostico: Gasp non può perdere il treno Champions - Roma quote analisi statistiche precedenti 19ª giornata Serie A in programma martedì 6 gennaio alle 18 ... gazzetta.it