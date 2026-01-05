Pronostico Galatasaray-Trabzonspor | tutti i motivi della vittoria

Analisi e pronostico della semifinale di Supercoppa di Turchia tra Galatasaray e Trabzonspor. Entrambe le squadre si preparano a questa sfida con motivazioni diverse e statistiche recenti. La partita rappresenta un momento importante per entrambe, con il Galatasaray che cerca di confermarsi e il Trabzonspor desideroso di ottenere una vittoria che manca dal 2022. Ecco una panoramica delle probabili formazioni e delle possibili motivazioni di risultato.

Galatasaray-Trabzonspor è valida per la semifinale della Supercoppa di Turchia. Probabili formazioni e pronostico L’ultima vittoria del Trabzonspor contro il Galatasaray risale al 2022. Era l’ultima giornata del campionato turco e tutto era già sistemato. Da quel momento in poi i giallorossi – che sono la squadra più forte del campionato – hanno solo sorriso alla fine dei match contro questa squadra. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La partita mette in palio la finale della Supercoppa di Turchia. E il Gala, come sappiamo, lo scorso anno ha vinto il campionato confermando la netta superiorità rispetto a tutte le altre. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

