Cremonese-Cagliari, incontro valido per la diciannovesima giornata di Serie A, si disputerà giovedì alle 18:30. In questa presentazione troverete statistiche, notizie sulle formazioni, pronostici e informazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming. Un’analisi obiettiva per comprendere meglio le caratteristiche di questa sfida e i possibili sviluppi del match.

Cremonese-Cagliari è una partita della diciannovesima giornata di Serie A e si gioca giovedì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Ventuno e diciotto punti in classifica sono oggettivamente un ottimo bottino per Cremonese e Cagliari, due squadre distanti dalla zona rossa della graduatoria e che ovviamente sono partite con un solo e unico obiettivo in questa stagione, quello di salvarsi. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il momento è un po’ così per entrambe, visto che arrivano da due sconfitte contro Fiorentina e Milan con lo stesso finale, uno a zero. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Cremonese-Cagliari: non facciamoci male

Leggi anche: Cremonese-Roma, il pronostico marcatori: occhi su Soulé, male Ferguson

Leggi anche: Meloni e la manovra "delirio". Bozze, testi mai letti, liti Salvini-Tajani sulle banche. La premier: "Non facciamoci del male"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Pronostico Torino-Cagliari, granata a caccia del "tris" - I granata occupano al momento una posizione di classifica abbastanza serena (sono al tredicesimo posto con 20 punti all’attivo) mentre il Cagliari è ancora pericolosamente troppo vicino alla ... corrieredellosport.it