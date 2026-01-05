Pronostico Cremonese-Cagliari | non facciamoci male
Cremonese-Cagliari, incontro valido per la diciannovesima giornata di Serie A, si disputerà giovedì alle 18:30. In questa presentazione troverete statistiche, notizie sulle formazioni, pronostici e informazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming. Un’analisi obiettiva per comprendere meglio le caratteristiche di questa sfida e i possibili sviluppi del match.
Cremonese-Cagliari è una partita della diciannovesima giornata di Serie A e si gioca giovedì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Ventuno e diciotto punti in classifica sono oggettivamente un ottimo bottino per Cremonese e Cagliari, due squadre distanti dalla zona rossa della graduatoria e che ovviamente sono partite con un solo e unico obiettivo in questa stagione, quello di salvarsi. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il momento è un po’ così per entrambe, visto che arrivano da due sconfitte contro Fiorentina e Milan con lo stesso finale, uno a zero. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Leggi anche: Cremonese-Roma, il pronostico marcatori: occhi su Soulé, male Ferguson
Leggi anche: Meloni e la manovra "delirio". Bozze, testi mai letti, liti Salvini-Tajani sulle banche. La premier: "Non facciamoci del male"
Pronostico Torino-Cagliari, granata a caccia del "tris" - I granata occupano al momento una posizione di classifica abbastanza serena (sono al tredicesimo posto con 20 punti all’attivo) mentre il Cagliari è ancora pericolosamente troppo vicino alla ... corrieredellosport.it
Diretta/ Cremonese Cagliari Primavera (risultato finale 2-1): i grigiorossi sperano ancora! (6 dicembre 2025) - Non si può certo dire che la diretta Cremonese Cagliari Primavera sia una grande classica del calcio giovanile italiano, eppure negli ultimi tempi qualcosa è cambiato. ilsussidiario.net
PRONOSTICO FIORENTINA-CREMONESE I tifosi viola fuori dal Franchi hanno rivelato il loro pronostico a @dariopelle e @giacomomazzanti : l’ottimismo regna sovrano! #fiorentinacremonese #calcioinpillole #tifosi #reaction #serieaenilive - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.