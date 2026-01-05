Ecco i pronostici di oggi 5 gennaio, con focus sulla Coppa d’Africa agli ottavi di finale e sulla Serie C. In questa giornata, si analizzano le sfide in programma, offrendo un quadro chiaro e preciso delle principali opportunità di scommessa, senza enfatizzare o creare aspettative eccessive. Un approfondimento utile per chi desidera seguire con attenzione gli eventi sportivi di oggi.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 5 gennaio. La Coppa d’Africa è giunta agli ottavi di finale e sarà particolarmente seguita in una giornata che non vede impegnati i grandi club. Serata di posticipi anche in Serie C, Ligue 2 e Championship. Da non dimenticare anche la sezione tennis. Riportiamo il solito link . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostici di oggi 5 gennaio: Coppa d’Africa e Serie C

