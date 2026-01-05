Prince | la biografia

Prince, nato a Minneapolis, è stato un influente musicista e artista americano, noto per la sua capacità di spaziare tra diversi generi musicali e per il suo ruolo di innovatore nel panorama musicale. La sua carriera, caratterizzata da molteplici talenti e da un forte impegno per i diritti degli artisti, lo ha reso una figura di rilievo nel mondo della musica e dello spettacolo.

MINNEAPOLIS – Prince è stato un iconico musicista americano, cantante, cantautore, bandleader, performer, polistrumentista, produttore discografico, attore e pioniere dei diritti e delle libertà degli artisti. Nato Prince Rogers Nelson a Minneapolis, Minnesota, ha pubblicato il suo LP di debutto "For You" nel 1978 e ha continuato a diventare uno degli artisti di maggior successo di tutti i tempi, vendendo oltre 150 milioni di album. Nel corso dei suoi 40 anni di carriera, il suo lavoro ha ricevuto elogi senza precedenti da parte della critica e numerosi riconoscimenti ufficiali, tra cui 7 Grammy Awards, 7 Brit Awards, 6 American Music Awards, 4 MTV Video Music Awards, 1 Grammy President's Merit Award, 1 Billboard Icon Award, 1 Golden Globe e 1 Academy Award (per la migliore colonna sonora originale del film "Purple Rain").

