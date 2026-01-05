Primo sondaggio dell' anno centrodestra avanti E Conte supera Schlein

Il primo sondaggio del 2026 mostra il centrodestra in vantaggio e Conte che supera Schlein. Questi risultati offrono uno sguardo sulla situazione politica attuale, ponendo le basi per le future dinamiche elettorali e strategiche in Italia. Un quadro che permette di comprendere le tendenze in atto e di monitorare eventuali evoluzioni nel panorama politico nazionale.

L'inizio del 2026 porta con sé una fotografia politica italiana netta e spigolosa, pronta a influenzare i prossimi mesi di dibattito e strategia in vista delle ancora lontane elezioni politiche. I numeri delle intenzioni di voto, elaborati dall'istituto "BiDiMedia" e confermati nei trend delle principali rilevazioni nazionali, indicano un centrodestra sempre in testa e un centrosinistra in difficoltà a trovare coesione e slancio. Secondo l'ultima rilevazione, la coalizione di centrodestra complessivamente resta saldamente in vantaggio con circa il 46–48% delle preferenze, nonostante un leggero arretramento rispetto alle settimane precedenti.

