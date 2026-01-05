Prima udienza per Maduro | Sono qui rapito sono innocente Ma il giudice lo interrompe

Durante la prima udienza, Nicolás Maduro ha dichiarato di essere stato rapito e di essere innocente, affermando di essere il presidente del Venezuela e di essere stato catturato nella sua abitazione a Caracas. Tuttavia, il giudice ha interrotto il suo intervento, segnando un momento importante nel procedimento giudiziario in corso.

"Sono il presidente della Repubblica del Venezuela. Sono qui rapito. Sono stato catturato nella mia casa a Caracas". Nicolás Maduro non ha fatto in tempo a reclamare le proprie ragioni prima chevil giudice del tribunale federalevdi Manhattan Alvin K. Hellerstein lo fermasse. "Ci sarà un momento e un luogo per approfondire tutto questo. Il vostro avvocato potrà presentare delle mozioni", ha chiarito il giudice l. "A questo punto, vorrei solo sapere una cosa: lei è Nicolás Maduro Moros?" ha chiesto. "Sì, sono Nicholas Maduro Moros", ha confermato. Il deposto presidente venezuelano è comparso in aula per assistere alla lettura dei capi d'accusa dopo l'arresto di sabato sera nella villa blindata a Caracas insieme alla moglie Cilia Flores. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Prima udienza per Maduro: "Sono qui rapito, sono innocente". Ma il giudice lo interrompe Leggi anche: Maduro al giudice: “Sono innocente, sono una persona perbene” Leggi anche: Maduro in tribunale a New York: "Sono innocente. Rapito e catturato nella mia casa a Caracas" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Maduro e il diritto internazionale: perché gli Usa possono processarlo; La strategia di Trump per processare Maduro: così il “modello Noriega” sfida il diritto…; Prima udienza davanti al giudice per Maduro; Venezuela, un magistrato 92enne sarà il giudice di Maduro. ***Venezuela: Maduro in tribunale a New York, 'sono innocente e un uomo perbene' - Con la moglie alla prima udienza dopo la cattura (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com

Maduro scortato dal carcere di Brooklyn al tribunale di Manhattan: "Sono innocente" - Maduro al tribunale di Manhattan: trasferito dal carcere di Brooklyn per la prima udienza davanti ai giudici federali, dove vengono letti i capi d’accusa a suo carico. notizie.it

Maduro a New York per la prima udienza - L'ex presidente venezuelano Maduro e sua moglie sono stati scortati da agenti armati fuori dal centro di detenzione di Brooklyn e condotti a un elicottero che è atterrato a Governors Island. rainews.it

La moglie di Nicolas Maduro si è dichiarata "non colpevole" nella prima udienza davanti a un tribunale di New York dove è apparsa insieme al presidente deposto venezuelano. "Sono la First Lady del Venezuela. Sono completamente innocente", ha scandit - facebook.com facebook

#Venezuela A New York prima udienza per il presidente destituito #Maduro, accusato di associazione a delinquere, narcoterrorismo, traffico di droga, possesso di armi. Decine i giornalisti di fronte alla corte federale e i cittadini che protestano: "Giù le mani d x.com

