Prima pagina Tuttosport | Toro tre salti di gioia Pellegrino o Dovbyk | un vero 9 per Spalletti

Nella prima pagina di Tuttosport di oggi, lunedì 5 gennaio 2026, si fa il punto sulle novità del calcio italiano, con particolare attenzione alla Juventus e al calciomercato. Tra le notizie principali, il Torino celebra una vittoria importante e si analizzano le scelte di Spalletti in attacco, considerando Pellegrino e Dovbyk come possibili candidati al ruolo di centravanti. Un aggiornamento completo su Milan, Juventus e altre squadre di serie A.

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 5 gennaio 2026. Prima pagina Tuttosport: "Toro, tre salti di gioia. Pellegrino o Dovbyk: un vero 9 per Spalletti" Prima pagina Tuttosport: "Il Toro balla in difesa"; PRIMA PAGINA - TuttoSport : Toro!; Prima pagina Tuttosport: "Inter, Milan e Napoli, sprint e tensioni"; Granata super a Verona, Tuttosport in prima pagina: Toro! Tre salti di gioia. Granata super a Verona, Tuttosport in prima pagina: "Toro! Tre salti di gioia"

Tuttosport: "Il Toro balla in difesa e tra gli agenti per Ricardo" - "Il Toro balla in difesa e tra gli agenti per Ricardo" titola Tuttosport sulla prima pagina di oggi. torinogranata.it

Tuttosport: “Il Toro è speranza «Mercato? Io mi fido»” - Atteso da 6 partite in tre settimane ad alto rischio, Baroni si aggrappa a Petrachi. torinogranata.it

