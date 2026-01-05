Prima missione ufficiale in Africa per il Consorzio Vino Chianti il 27 gennaio
Il Consorzio Vino Chianti intraprende la sua prima missione ufficiale in Africa, con una partecipazione in Nigeria il 27 gennaio 2026. L’evento, che si svolgerà a Lagos presso il Civic Centre nell’ambito del Top Italian Wines Roadshow organizzato da Gambero Rosso, rappresenta un’importante occasione di confronto e promozione del vino Chianti tra professionisti, importatori e appassionati del settore.
Firenze, 5 gennaio 2026 – Una storica missione africana. Il Consorzio Vino Chianti approda in Nigeria: la prima missione sarà il 27 gennaio a Lagos, al Civic Centre, all’interno del Top Italian Wines Roadshow per un evento organizzato dal Gambero Rosso che riunisce pubblico specializzato, stampa, importatori e operatori qualificati del settore vino. Il Consorzio parte con una delegazione di 13 aziende, che avrà un desk dedicato e circa 30 etichette di Chianti Docg. Una presenza che racconta non solo la forza produttiva della denominazione ma anche la volontà di investire su un mercato emergente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
