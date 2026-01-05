Rai Fiction inaugura il 2026 con una saga familiare dal respiro epico: Prima di noi ci porta nelle radici di un Paese, tra contraddizioni, cadute e slanci. La serie, in onda da domenica 4 gennaio in prima serata su Rai 1, racconta la vita di una famiglia qualunque che, proprio per la sua normalità, diventa simbolo universale. Attraverso decenni di cambiamenti, guerre, speranze e disillusioni, Prima di noi costruisce un affresco corale sull’identità, la memoria e l’eredità lasciata da chi ci ha preceduti. Una saga familiare che attraversa il Novecento. Prima di noi è pensata come un unico grande racconto diviso in più capitoli, guidati da una visione coerente e ambiziosa. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Prima di noi: puntate e date di messa in onda

Prima di noi, Andrea Arcangeli, Linda Caridi, Daniele Luchetti intervista «Non giudicare personaggi»

Cinque serate e dieci puntate, da domenica 4 gennaio in prima serata, con vista sulla famiglia Sartori — il romanzo cartaceo è firmato da Giorgio Fontana — osservata a cominciare dai primi colpi di cannone del 1917 fino alle contestazioni dei Settanta. - facebook.com facebook