Prima della rinuncia all’incontro con Mattarella stava per finire in ospedale a Melbourne | Binaghi torna a difendere Sinner

Binaghi ripercorre le vicende di Sinner, evidenziando le difficoltà di uno sport individuale come il tennis. Prima di rinunciare all’incontro con Mattarella, il giovane atleta stava attraversando un momento delicato a Melbourne, che avrebbe potuto portarlo in ospedale. La testimonianza sottolinea le sfide quotidiane dei professionisti, tra impegni e condizioni personali, e la determinazione necessaria per affrontarle.

"Il tennis è uno sport individuale frenetico che ti sbatte ogni settimana da una parte all'altra del mondo. Questo ti porta a fare rinunce, come le Olimpiadi o la Coppa Davis. Nessuno è perfetto, ma prima della rinuncia a Mattarella io ricordo Sinner che stava per finire in ospedale a Melbourne durante il match con Rune". Così il presidente della Federtennis Angelo Binaghi su Jannik Sinner nel corso di un'intervista al Corriere della Sera. "Non c'è solo un riposo fisico, ma anche la necessità di distrarsi, di incontrare gli amici, di stare in famiglia. Ci vorrebbero 50 ore al giorno", ha spiegato il presidente della Fitp, parlando delle varie rinunce arrivate in questi due anni dai tennisti italiani.

