Priftis | Hanno giocato meglio di noi
Dopo la partita, coach Dimitris Priftis ha commentato:
"Complimenti a Cremona che ha giocato meglio di noi – analizza coach Dimitris Priftis in sala stampa – noi siamo partiti bene nel primo quarto, poi abbiamo giocato davvero male in attacco soprattutto nei quarti centrali della partita. Ci abbiamo provato, invece, nel quarto periodo, ma abbiamo sbagliato alcuni buoni tiri che avevamo costruito e perso anche qualche duello sotto canestro. Loro invece, al contrario, hanno trovato alcuni canestri che gli hanno dato grande fiducia e consentito di trovare quel vantaggio che poi si è rivelato decisivo". Il tecnico greco, al momento, non sembra in grado di riuscire a sbloccare i suoi ragazzi lontano dal PalaBigi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
