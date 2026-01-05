Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso, rappresentato dal PSV, è un dato importante per comprendere le dinamiche del mercato energetico. Al 5 gennaio 2026, il valore del PSV si attesta a 0,302 €/Smc. In questa guida, analizziamo l’andamento attuale e le tendenze recenti per offrire un quadro chiaro e aggiornato sul prezzo del gas oggi.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 05 Gennaio 2026, è pari a 0,302 €Smc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo medio registrato sul mercato all’ingrosso italiano (PSV), che oggi si attesta a 31,83 €MWh. Utilizzando il coefficiente di conversione standard di 10,7 (1 MWh? 10,7 Smc), il prezzo in euro per standard metro cubo (€Smc) risulta essere tra i più bassi degli ultimi mesi. L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una tendenza alla stabilità con una leggera flessione rispetto ai valori di inizio dicembre. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso Leggi anche: Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso Leggi anche: Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Lunedì 29 dicembre 2025; Prezzo gas al metro cubo oggi; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Venerdì 26 dicembre 2025; Aumenti bollette luce e gas 2025-2026: previsioni e strategie per risparmiare. Prezzo gas al metro cubo oggi - Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas rappresenta una delle voci più rilevanti nella bolletta delle famiglie italiane. quifinanza.it

Bollette luce e gas 2026: quanto si risparmia con i contratti a prezzo indicizzato - it, le famiglie con forniture variabili potrebbero risparmiare fino al 12% sulle bollette del 2026 grazie al calo dei prezzi all’ingrosso di luce e gas ... quifinanza.it

Offerte Gas a ottobre 2025 a prezzo fisso e indicizzato - Con l’arrivo dell’autunno, cresce la preoccupazione delle famiglie italiane per il budget da destinare alle bollette del gas: i riscaldamenti vengono accesi e le spese potrebbero schizzare, complici ... facile.it

Imperdibile a questo prezzo! Borderlands 4 (PS5) Minimo Storico Oggi a soli 48,02€ invece di 81,00€ (-41%) https://amzlink.to/az0E4rZQ3evw1 #adv #affiliate - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.