Il prezzo del gas al metro cubo oggi fornisce un'informazione aggiornata e utile per chi desidera monitorare i costi energetici. Questo dato, aggiornato quotidianamente, permette di comprendere le variazioni di mercato e valutare eventuali strategie di risparmio sulla bolletta. Conoscere il prezzo corrente è importante per consumatori e professionisti che vogliono gestire in modo più consapevole i propri consumi energetici.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un indicatore fondamentale per chiunque voglia comprendere l’andamento della propria bolletta e valutare eventuali opportunità di risparmio. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di gas consente di stimare con maggiore precisione la spesa mensile e annuale, sia nel mercato tutelato sia in quello libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 05 Gennaio 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (valore di ottobre 2025, ultimo disponibile). A questo importo si aggiungono costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Prezzo gas al metro cubo oggi

