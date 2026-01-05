Previsioni per l' Epifania | sole splendente ma freddo pungente

Da leccotoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le previsioni per l'Epifania indicano un cielo prevalentemente sereno grazie all'alta pressione, con sole splendente. Tuttavia, il freddo si farà sentire, con temperature che resteranno basse e pungenti. È consigliabile vestirsi adeguatamente per affrontare le giornate fredde e godersi comunque le celebrazioni all’aperto in condizioni di bel tempo.

Il freddo è arrivato e continua a pungere nel nostro territorio. L'alta pressione garantisce il sole, ma le temperature restano piuttosto basse. Anche a Lecco le minime in questi giorni scenderanno sotto zero gradi.Le previsioni per l'EpifaniaA Lecco per l'Epifania bel tempo con sole splendente. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

previsioni per l epifania sole splendente ma freddo pungente

© Leccotoday.it - Previsioni per l'Epifania: sole splendente ma freddo pungente

Leggi anche: Meteo Liguria, sole e freddo fino a domenica. Possibili piogge e nevicate per l’Epifania | Previsioni

Leggi anche: Clima asciutto, ma più freddo: a Piacenza si va 4 gradi sottozero. Le previsioni per l’Epifania

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Previsioni per l'Epifania: sole splendente ma freddo pungente; Meteo Genova e Liguria: le previsioni per la prima settimana del 2026; Corsa della Bora 2026 con sole splendente; Che tempo farà nel primo lungo weekend del 2026.

previsioni epifania sole splendentePrevisioni per l'Epifania: sole splendente ma freddo pungente - L'alta pressione atmosferica garantisce tempo sereno e stabile. leccotoday.it

Sul primo weekend dell'anno splende il sole, poi tornerà il freddo - Il primo weekend del 2026 garantirà sole e cielo sereno sul Lecchese, con temperature in leggero rialzo. leccotoday.it

previsioni epifania sole splendenteEpifania, le previsioni meteo del 6 gennaio: freddo intenso e rischio neve - In tutta Italia, la giornata sarà caratterizzata da freddo intenso, gelo e rischio neve fino a quote basse. tg24.sky.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.