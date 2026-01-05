Previsioni per l' Epifania | sole splendente ma freddo pungente

Le previsioni per l'Epifania indicano un cielo prevalentemente sereno grazie all'alta pressione, con sole splendente. Tuttavia, il freddo si farà sentire, con temperature che resteranno basse e pungenti. È consigliabile vestirsi adeguatamente per affrontare le giornate fredde e godersi comunque le celebrazioni all’aperto in condizioni di bel tempo.

Sul primo weekend dell'anno splende il sole, poi tornerà il freddo - Il primo weekend del 2026 garantirà sole e cielo sereno sul Lecchese, con temperature in leggero rialzo. leccotoday.it

Epifania, le previsioni meteo del 6 gennaio: freddo intenso e rischio neve - In tutta Italia, la giornata sarà caratterizzata da freddo intenso, gelo e rischio neve fino a quote basse. tg24.sky.it

Ancora maltempo: cosa dicono le previsioni per l'Epifania Nonostante il maltempo oggi abbia concesso una breve tregua, regalando una domenica piuttosto soleggiata sia ai residenti sia ai numerosi turisti che in questo periodo affollano l’isola, già da domani - facebook.com facebook

#Meteo #Epifania: ciclone in arrivo, pioggia e neve abbondante. Le #Previsioni x.com

