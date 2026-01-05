Previsioni meteo per Avellino – 6 gennaio 2026 Epifania

Le previsioni meteorologiche per Avellino il 6 gennaio 2026 indicano una giornata caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti. Durante la giornata sono attese deboli piogge, che si intensificheranno in serata con possibili rovesci e temporali. È consigliabile pianificare le attività tenendo presente questa condizione meteo, in particolare per eventuali spostamenti all'aperto nella seconda parte della giornata.

Ad Avellino, il 6 gennaio 2026, si prevedono cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione nel corso della serata, quando i fenomeni assumeranno carattere di rovescio e potranno essere accompagnati da temporali. La quantità totale di precipitazioni attesa è di 17 mm.

