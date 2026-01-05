Previsioni meteo | neve in arrivo in Italia anche a quote basse Il focus su Arezzo

Le previsioni meteo indicano l’arrivo di neve a quote basse in Italia, con particolare attenzione ad Arezzo. L’ingresso di aria fredda proveniente dal Nord Europa determinerà un calo delle temperature e condizioni di maltempo, accompagnate da venti intensi. Questa fase si estenderà tra l’Epifania e i giorni successivi, interessando principalmente le regioni del Centro-Sud. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteorologici per i dettagli specifici sull’evoluzione delle condizioni.

L'aria fredda in arrivo dal Nord Europa scaverà a inizio settimana una depressione che, tra l'Epifania e i giorni a seguire, porterà maltempo al Centro-Sud, forti venti, temperature in calo ma anche nevicate a quote medio-basse. Lo spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni.

