Pressing di Fratelli d’Italia per opzionare le regionali in Friuli Venezia Giulia Rizzetto | Scelga chi ottiene più voti alle politiche 2027 L’ipotesi Ciriani

Fratelli d’Italia avanza una proposta per le prossime regionali in Friuli Venezia Giulia, con Rizzetto che suggerisce di scegliere il candidato che ottiene più voti alle politiche del 2027. Dopo un anno intenso, il centrodestra si concentra ora sugli obiettivi regionali, con l’ipotesi Ciriani come possibile soluzione per rafforzare la presenza politica nella regione.

Archiviato un anno solare e politico particolarmente frenetico, con la campagna referendaria già avviata in vista dell’appuntamento primaverile sul referendum della giustizia, lo sguardo del centrodestra è già rivolto ai prossimi obiettivi regionali. E se continua il tira e molla per chi dovrà scegliere il nome da candidare in Lombardia (oltre che a Milano) nella discussione ora c’è anche il Friuli Venezia Giulia. Un appuntamento ancora lontano sul calendario, fissato per il 2028, ma tutt’altro che remoto sul piano politico. Le regionali friulane, infatti, si intrecciano con una serie di partite elettorali già concluse o ancora da giocare (a partire dalla Lombardia ) e diventano così un nodo centrale negli assetti interni alla coalizione. 🔗 Leggi su Open.online

