Presidio fantasma ad Arghillà il Sap attacca | Lo Stato è presente solo sulla carta

Nel quartiere di Arghillà, a Reggio Calabria, si denuncia la presenza di un presidio

Nel quartiere di Arghillà, a Reggio Calabria, la sicurezza continua a rimanere una promessa non mantenuta. Nonostante gli annunci ufficiali e i richiami istituzionali, la presenza dello Stato sul territorio appare sempre più come un’illusione, mentre i cittadini attendono risposte concrete che. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

presidio fantasma ad arghill224 il sap attacca lo stato 232 presente solo sulla carta

Presidio "fantasma" ad Arghillà, il Sap attacca: "Lo Stato è presente solo sulla carta"

presidio fantasma arghill224 sapArghillà senza sicurezza, il SAP denuncia: “Presidio di Polizia solo sulla carta, quartiere abbandonato” - Secondo il sindacato, anche quest’anno l’unico “regalo” rischia di essere l’ennesima conferma dell’abbandono istituzionale ... reggiotv.it

presidio fantasma arghill224 sapReggio Calabria, la denuncia del Sap: “Arghillà resta senza presidio di Polizia e la criminalità avanza indisturbata” - “Ad Arghillà, quartiere simbolo di degrado, dove insicurezza ed abbandono istituzionale la fanno da padrona, la sicurezza continua a restare un dono promesso ed è ormai evidente che né Babbo Natale né ... strettoweb.com

