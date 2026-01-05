Presidio a Napoli pro-Venezuela alle 16.30 alla Rotonda Diaz sabato 10 manifestazione nazionale

5 gen 2026

Oggi, sabato 10 gennaio alle 16.30, Napoli ospita un presidio alla Rotonda Diaz, in risposta alla manifestazione nazionale “Giù le mani dal Venezuela”. L’evento mira a sensibilizzare sull'importanza del rispetto dei diritti e della sovranità venezuelana, coinvolgendo cittadini e rappresentanti locali. La manifestazione si inserisce in un contesto di attenzione internazionale, sottolineando l’importanza di un impegno condiviso per il rispetto delle scelte sovrane di ciascun paese.

"Giù le mani dal Venezuela": anche Napoli si mobilita, presidio alla Rotonda Diaz alle 16.30 di oggi, sabato 10 gennaio la manifestazione nazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

