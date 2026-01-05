Presidio a Napoli pro-Venezuela alle 16.30 alla Rotonda Diaz sabato 10 manifestazione nazionale
Oggi, sabato 10 gennaio alle 16.30, Napoli ospita un presidio alla Rotonda Diaz, in risposta alla manifestazione nazionale “Giù le mani dal Venezuela”. L’evento mira a sensibilizzare sull'importanza del rispetto dei diritti e della sovranità venezuelana, coinvolgendo cittadini e rappresentanti locali. La manifestazione si inserisce in un contesto di attenzione internazionale, sottolineando l’importanza di un impegno condiviso per il rispetto delle scelte sovrane di ciascun paese.
"Giù le mani dal Venezuela": anche Napoli si mobilita, presidio alla Rotonda Diaz alle 16.30 di oggi, sabato 10 gennaio la manifestazione nazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Venezuela: presidio di Potere al Popolo a Napoli, slogan anti Trump - Potere al Popolo, Carc e Cobas stanno dando vita a Napoli a un presidio "contro l'aggressione statunitense del Venezuela": circa duecento persone, raccolte dietro lo striscione 'Giù le mani dal Venezu ... ansa.it
Venezuela, i riflessi della crisi - Ore di contatti e apprensione per la comunità venezuelana in Campania. rainews.it
Venezuela, presidio in piazza Castello dopo l'attacco Usa: "Giù le mani dal Venezuela" - Nel tardo pomeriggio di sabato, 3 gennaio, decine attivisti e militanti di diverse sigle politiche di sinistra, da Potere al Popolo a Rifondazione Comunista, si sono ... torinotoday.it
Venezuela: presidio di Potere al Popolo a Napoli, slogan anti Trump. Circa 200 persone sotto la sede del Consolato: ora in corteo verso Prefettura #ANSA - facebook.com facebook
Attacco in Venezuela, #presidio solidale all'ambasciata a Napoli: «Sono ore di paura e #attesa» x.com
