Prendersi bene questo è il mio mondo La musica di Olly pop senza confini celebrato dal New York Times

Olly, artista italiano e vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, propone con la sua musica una filosofia di vita: “prendersi bene”. La sua proposta musicale, caratterizzata da un pop senza confini, ha ricevuto riconoscimenti anche all’estero, come dal New York Times. Questa visione invita ad affrontare la quotidianità con leggerezza e authenticità, rendendo la sua musica un punto di riferimento per chi cerca un approccio positivo e sincero alla vita.

