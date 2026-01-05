Prendersi bene questo è il mio mondo La musica di Olly pop senza confini celebrato dal New York Times
Olly, artista italiano e vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, propone con la sua musica una filosofia di vita: “prendersi bene”. La sua proposta musicale, caratterizzata da un pop senza confini, ha ricevuto riconoscimenti anche all’estero, come dal New York Times. Questa visione invita ad affrontare la quotidianità con leggerezza e authenticità, rendendo la sua musica un punto di riferimento per chi cerca un approccio positivo e sincero alla vita.
“Prendersi bene”: è questa la filosofia musicale di Olly, l’artista italiano vincitore dell’ultimo Sanremo. Il 2025 è stato sicuramente il suo anno e si è concluso con l ’incoronazione del New York Times: nella sua tradizionale rassegna di fine anno dedicata alle voci più significative della scena musicale globale, il quotidiano americano ha scelto Federico Olivieri come artista italiano più rappresentativo dell’anno. FOTO M. BARBAGLIA - OLLY Il motivo? La sua canzone Balorda Nostalgia, rock ballad vincitrice del Festival di Sanremo 2025, è stata indicata tra i brani che più hanno segnato l’anno in Italia dal punto di vista culturale e mediatico, con oltre 121 milioni di stream su Spotify. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
