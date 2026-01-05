Prende fuoco un tetto emergenza nella notte

Nella notte di lunedì 5 gennaio, un incendio ha interessato il tetto di una abitazione a Ruta di Camogli. Le squadre dei vigili del fuoco, intervenute da Rapallo e Genova, sono intervenute poco prima delle 5 per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incidente ha richiesto un intervento tempestivo per limitare i danni e garantire la sicurezza dei residenti.

Emergenza a Ruta di Camogli dove il tetto di un'abitazione ha preso fuoco. Sul posto, poco prima delle 5 del mattino di oggi, lunedì 5 gennaio, sono intervenuti i vigili del fuoco da Rapallo e dalla sede centrale a Genova.Il rogo avrebbe avuto origine dalla canna fumaria per motivi da chiarire

