Premio Epifania Tarcento celebra identità e solidarietà

Il Premio Epifania di Tarcento, alla sua 71ª edizione, si propone di riconoscere e valorizzare l’identità e il senso di responsabilità verso il futuro. Un evento che invita alla riflessione sui valori fondamentali della comunità, promuovendo la solidarietà e l’attaccamento alle radici. Un’occasione per celebrare l’impegno e il senso civico, mantenendo vivo il legame con le tradizioni e il territorio.

Identità e responsabilità verso il futuro. Questi i punti cardine a cui fa riferimento il Premio Epifania, giunto alla 71esima edizione. La cerimonia di premiazione si è svolta al Teatro Margherita di Tarcento. Un premio, promosso dalla Pro Tarcento che è uno dei riconoscimenti più antichi del.

Premio Epifania: Riccardi, valore collettivo della Protezione civile - "Ricevo questo premio a nome della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia. ilgazzettino.it

Premio Epifania: Anzil, identitÃ friulana come radice comune - "Il Premio Epifania rappresenta da settantuno anni un appuntamento di grande valore, capace di ... ilgazzettino.it

"Il Premio Epifania alla Protezione civile è il riconoscimento a una comunità di volontari, l’esercito della solidarietà nato nel 1976”. Così @Riccardi_FVG a Tarcento tinyurl.com/bdfpk6e5 x.com

