Preghiera del mattino del 5 Gennaio 2026 | Imploro la Tua misericordia

Il lunedì è dedicato alla devozione allo Spirito Santo. In questa giornata, rivolgiamo la nostra preghiera del mattino del 5 gennaio 2026, chiedendo con umiltà la Sua misericordia. È un momento di riflessione e di apertura al divino, per iniziare la settimana con cuore sereno e spirito rinnovato. Che questa preghiera ci accompagni nel quotidiano, rafforzando la nostra fede e fiducia nella presenza di Dio.

Il Lunedì è il giorno della devozione allo Spirito Santo. Invochiamo la sua potente presenza nella nostra vita con la preghiera del mattino di oggi. L'anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore.

Preghiera del mattino - 5 gennaio 2026

PREGHIERA DEL MATTINO Mio Dio, Padre di infinita potenza, ti ringrazio perché mi hai svegliato a celebrare il tuo amore che si rivela nell’Incarnazione del tuo Figlio unigenito. Verbo incarnato per amore: che questo giorno sia una lode perenne della tua um - facebook.com facebook

