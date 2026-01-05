Precari con più di 36 mesi di supplenza la cassazione conferma | Vanno immessi in ruolo
La Corte di Cassazione ha confermato che il personale scolastico con oltre 36 mesi di supplenza, anche non continuativi, deve essere immesso in ruolo. La sentenza n. 30779 del 23 novembre 2025 rafforza un principio ormai consolidato a livello europeo, evidenziando come il mantenimento di incarichi temporanei oltre tale soglia rappresenti un abuso. Questa decisione sottolinea l’importanza di garantire stabilità e diritti ai lavoratori nel settore scolastico.
Precari con più di 36 mesi di servizio come supplenti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30779 del 23 novembre 2025, ha confermato un principio ormai assoldato in ambito europeo: il personale scolastico che supera i 36 mesi di supplenze, anche non continuativi, è vittima di un abuso di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
