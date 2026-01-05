Pozzuoli | vuoto di visione e crisi permanente

Pozzuoli attraversa una fase di stagnazione politica caratterizzata da continui momenti di crisi e da una carenza di visione strategica. Negli ultimi mesi, l’assenza di una leadership forte e propositiva ha evidenziato la difficoltà di avviare percorsi di cambiamento concreti, lasciando la città in uno stato di incertezza e stagnazione che richiede un nuovo approccio e una guida competente.

Nel panorama politico puteolano degli ultimi mesi non colpisce tanto l’ennesima crisi amministrativa in sé, quanto l’assenza di una classe dirigente in grado di aprire a spiragli di cambiamento. È in questo contesto che si colloca l’improvvisa iperattività comunicativa di figure che, pur avendo occupato ruoli istituzionali per più consiliature, sono rimaste a lungo ai . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Leggi anche: Crisi politica a Pozzuoli: consiglieri contro il Sindaco, salta l’accordo di maggioranza Leggi anche: Pozzuoli, centinaia di fiori nella darsena: l’iniziativa dei commercianti contro crisi e bradisismo Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Pozzuoli affonda nel silenzio: non è il bradisismo ma il vuoto della politica; Crisi amministrativa a Pozzuoli, Del Vaglio all'attacco: Amministrazione Manzoni senza visione. Il PD rischia la débâcle. Diocesi: Pozzuoli, la Caritas in ascolto della popolazione flegrea durante la crisi bradisismica - La Caritas diocesana di Pozzuoli, attraverso il suo direttore padre Giuseppe Carulli e in piena sintonia con il vescovo Carlo Villano, segue costantemente l’evolversi della crisi bradisismica ... agensir.it Pozzuoli, chiusi 54 negozi in centro: è il deserto del commercio - Cinquantaquattro negozi chiusi su novantatré tra piazza e corso della Repubblica, quella che un tempo era insieme a via Cosenza una delle principali strade dello shopping del centro storico di ... ilmattino.it Pozzuoli, mille fiori contro la crisi: «Più forti del bradisismo» - Da Pozzuoli arriva un messaggio forte da parte dei commercianti: per sconfiggere gli effetti del bradisismo sull’economia servono eventi e manifestazioni. ilmattino.it Sei di Pozzuoli se... - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.