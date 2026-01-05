Possibili nevicate anche in città ma è confermata la tradizionale calata della Befana

Domani, martedì 6 gennaio, a partire dalle ore 15 in piazza Saffi a Forlì, si svolgerà l’evento dell’Epifania, che segnerà la conclusione della rassegna natalizia “Forlì che Brilla 2025”. Possibili nevicate in città non altereranno l’appuntamento, confermando la tradizionale calata della Befana. L’evento rappresenta un momento di festa e condivisione per tutta la comunità locale.

Tutto confermato per domani pomeriggio, martedì 6 gennaio a partire dalle ore 15 in Piazza Saffi, per l'evento dell’Epifania che chiuderà ufficialmente la rassegna natalizia “Forlì che Brilla 2025”. La tradizionale calata della Befana, prevista intorno alle ore 16.15 dal Palazzo Comunale in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

