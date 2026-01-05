Porto di Tremestieri botta e risposta tra impresa e concessionario | criticità tecniche e gestione cantiere al centro del dibattito

Il porto di Tremestieri, a Messina, è al centro di un acceso dibattito tra impresa e concessionario. La questione riguarda principalmente le criticità tecniche e la gestione del cantiere, che suscitano preoccupazioni sulla corretta realizzazione dell’opera. La discussione evidenzia le sfide e le tensioni legate a questa infrastruttura strategica, mettendo in luce l’importanza di un intervento efficace e trasparente per il suo completamento.

