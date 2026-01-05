Porto di Tremestieri botta e risposta tra impresa e concessionario | criticità tecniche e gestione cantiere al centro del dibattito
Il porto di Tremestieri, a Messina, è al centro di un acceso dibattito tra impresa e concessionario. La questione riguarda principalmente le criticità tecniche e la gestione del cantiere, che suscitano preoccupazioni sulla corretta realizzazione dell’opera. La discussione evidenzia le sfide e le tensioni legate a questa infrastruttura strategica, mettendo in luce l’importanza di un intervento efficace e trasparente per il suo completamento.
Un acceso botta e risposta anima il dibattito sul Porto di Tremestieri, a Messina, definito da più parti una “scandalosa incompiuta”. Nei giorni scorsi è intervenuta la Costruzioni Bruno Teodoro spa, appaltatrice principale dell’opera, per chiarire lo stato dei lavori. Nel pomeriggio è arrivata. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
