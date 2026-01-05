Portavalori preso d’assalto sulla A14 con chiodi e fumogeni | non si conosce l’entità del bottino

Allerta sulla A14 di Chieti a causa di un assalto a un portavalori. Durante l’evento, i malviventi hanno utilizzato chiodi e fumogeni. Al momento, non sono ancora note le quantità di denaro o beni sottratti, e le indagini sono in corso per chiarire l’accaduto. La vicenda ha causato disagi e mobilitazione delle forze dell’ordine, che stanno lavorando per ricostruire l’accaduto.

Un’inizio settimana movimentato per le forze dell’ordine di Chieti, che oggi si sono messe in moto a seguito dell’allarme scattato sulla A14 a causa di un assalto a un portavalori. All’alba, intorno alle 6:30, una squadra ben organizzata di malviventi avrebbe fatto scattare il suo piano, riuscendo a bloccare il mezzo pesante. Per il momento, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

