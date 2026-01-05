Portavalori preso d’assalto sulla A14 con chiodi e fumogeni | non si conosce l’entità del bottino

Allerta sulla A14 di Chieti a causa di un assalto a un portavalori. Durante l’evento, i malviventi hanno utilizzato chiodi e fumogeni. Al momento, non sono ancora note le quantità di denaro o beni sottratti, e le indagini sono in corso per chiarire l’accaduto. La vicenda ha causato disagi e mobilitazione delle forze dell’ordine, che stanno lavorando per ricostruire l’accaduto.

Rapina a portavalori in A14, in azione commando sette persone - Un commando di sette persone sarebbe entrato in azione ieri pomeriggio per assaltare due furgoni blindati portavalori in transito verso sud sul tratto marchigiano dell'A14 a Porto Recanati (Macerata). ansa.it

Pioggia di fuoco sui portavalori, commando spara in A14 a Porto Recanati: colpo fallito, catturati 3 banditi. Così era stato studiato l'assalto - PORTO RECANATI Gli spari con armi semiautomatiche contro due portavalori della Mondialpol, poi un boato, l’esplosivo piazzato sotto un blindato sollevato per mezzo metro da terra, infine altri colpi ... corriereadriatico.it

