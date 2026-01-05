Ponte successo per la Mostra Concorso del Presepe | premio alla carriera a Giuseppe Mottola

La Mostra Concorso del Presepe di Ponte, giunta alla sua ottava edizione, ha registrato un’ampia partecipazione e opere di grande qualità. Promossa dalle parrocchie di Sant’Anastasia e Santa Generosa, insieme all’Associazione Pontis Aps e con il patrocinio del Comune, questa manifestazione si conferma come un importante appuntamento dedicato alla tradizione e all’arte del presepe. Durante l’evento è stato inoltre assegnato un premio alla carriera a Giuseppe Mottola.

Tempo di lettura: 2 minuti Grande partecipazione e opere di altissimo livello per l'ottava edizione della Mostra Concorso del Presepe tradizionale e artistico "Seguendo la Stella", promossa dalle Parrocchie di Sant'Anastasia e Santa Generosa di Ponte, dall'Associazione Pontis Aps, con il patrocinio del Comune di Ponte, dell'Associazione 'Amici del Presepio' e dell'Istituto Comprensivo di Ponte. L'evento, curato dal Maestro Nicola Pica e dal Parroco Don Giovanni Pirtac, si è confermato anche quest'anno tra le manifestazioni più prestigiose del settore. La rassegna, inaugurata il 13 dicembre 2025, si è conclusa domenica 4 gennaio 2026 con la cerimonia di premiazione che ha celebrato una delle figure più rappresentative dell'arte del presepe locale: il Maestro presepista Giuseppe Mottola, al quale è stato conferito il Premio alla Carriera.

