Ponte a Elsa si investe sulla videosorveglianza con i proventi delle multe

A Ponte a Elsa, i proventi delle multe vengono investiti per potenziare il sistema di videosorveglianza. L’obiettivo è migliorare la sicurezza del territorio, estendendo le telecamere anche al di fuori del controllo del traffico e delle targhe. Questa iniziativa mira a garantire una maggiore tutela per i residenti, rafforzando le misure di sorveglianza e prevenzione.

EMPOLI Obiettivo, maggiore sicurezza: videosorveglianza in arrivo anche a Ponte a Elsa, e non solo per il controllo delle targhe e del traffico. Per realizzarla, verranno utilizzati i soldi provenienti dalle multe. La spesa si aggira sui 50mila euro. Dal Comune di Empoli si è avuta conferma: in pratica si usano i fondi che derivano dalle multe, secondo la legge, per poter incrementare la videosorveglianza. E' una delle possibilità di spesa disciplinate dal Codice della Strada. Per arrivare a questo, tuttavia, il Comune deve attivare la fibra tramite cavi nelle zone indicate di Ponte a Elsa e Terrafino.

