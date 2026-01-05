Pompei musica e solidarietà | Soul-Food Vocalist per la Cooperativa sociale Il Tulipano

Nella suggestiva cornice degli Scavi di Pompei, la Parvula Domus ospita un evento dedicato alla cultura, alla musica e alla solidarietà. La Cooperativa sociale Il Tulipano presenta il progetto Soul-Food Vocalist, offrendo un momento di condivisione e impegno sociale. Un’occasione per unire valori culturali e solidaristici in un ambiente ricco di storia e significato.

Mattinata all’insegna della cultura, della musica e della solidarietà presso la Parvula Domus, Fattoria culturale e sociale all’interno degli Scavi di Pompei. Il 30 dicembre si sono incontrati la Cooperativa sociale Il Tulipano e i Soul-Food Vocalist per presentare il concerto del 24 gennaio al. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

