Polymarket e Maduro la scommessa da 400mila dollari prima della cattura | cosa c’è dietro

Il caso delle scommesse su Polymarket riguardanti la possibile caduta di Nicolás Maduro evidenzia come le piattaforme di prevedibilità digitale possano essere coinvolte in eventi politici complessi. La recente scommessa da 400mila dollari prima della cattura del leader venezuelano solleva interrogativi sulla trasparenza e le implicazioni di queste operazioni nel contesto politico e finanziario.

Il caso delle scommesse su Polymarket legate alla caduta di Nicolás Maduro continua ad allargarsi e assume contorni sempre più inquietanti. A poche ore dalla cattura dell’ex presidente venezuelano, una puntata che ha prodotto centinaia di migliaia di dollari ha acceso il sospetto che qualcuno potesse essere in possesso di informazioni riservate su un’operazione statunitense altamente confidenziale. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, un trader rimasto anonimo avrebbe scommesso una cifra iniziale relativamente contenuta, poi rapidamente aumentata, sulla rimozione di Maduro dal potere entro una data precisa. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

