Polveriera Zen quartiere passato al setaccio | sequestrati una pistola e 169 proiettili

Nel quartiere Zen di Palermo, i carabinieri hanno sequestrato un revolver e 169 cartucce calibro 44 magnum durante perquisizioni in via Rocky Marciano, con l’ausilio del Nucleo cinofili. L’operazione ha portato alla scoperta di armi da fuoco, contribuendo alla sicurezza del quartiere. L’attività rientra nelle attività di controllo e prevenzione condotte dalle forze dell’ordine per contrastare attività illecite.

Un revolver e oltre cento cartucce calibro 44 magnum. È quanto rinvenuto dai carabinieri del Comando provinciale nel corso di alcune perquisizioni effettuate in via Rocky Marciano, allo Zen, insieme al personale del Nucleo cinofili di Palermo Villagrazia.I controlli sono stati intensificati.

