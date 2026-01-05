Poltronesofà multata per un milione di euro per pubblicità ingannevole

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comminato una multa di un milione di euro a Poltronesofà, accusata di pratiche pubblicitarie ingannevoli riguardo alle offerte e agli sconti. La decisione si basa su presunte irregolarità nelle modalità di comunicazione promozionale, che avrebbero potenzialmente indotto in errore i consumatori. La vicenda evidenzia l'importanza di rispettare le normative sulla pubblicità e trasparenza commerciale.

