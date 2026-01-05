Poltronesofà ci ricasca altro multone dall’Antitrust | le accuse sugli spot in Tv e gli sconti sulla Collezione promo

L’Antitrust ha nuovamente sanzionato Poltronesofà con un provvedimento da un milione di euro, contestando pratiche commerciali scorrette relative alle campagne pubblicitarie e agli sconti sulla “Collezione promo”. La decisione evidenzia come le promozioni pubblicizzate non siano risultate trasparenti e corrette, suscitando attenzione sulla conformità delle strategie di marketing adottate dall’azienda.

L’ Antitrust ha comminato una sanzione da 1 milione di euro a Poltronesofà per pratiche commerciali scorrette nella gestione delle promozioni. Come riporta il bollettino settimanale dell’Autorità garante, la società avrebbe ingannato i consumatori presentando come particolarmente vantaggiosi i prezzi dei divani della “Collezione Promo”, pubblicizzati attraverso campagne su televisione, radio, social media e internet. Il problema riguarda la modalità con cui venivano comunicati gli sconti: l’azienda enfatizzava riduzioni consistenti rispetto a un prezzo più alto mostrato come “barrato”, suggerendo un risparmio significativo che in realtà non esisteva. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: L’Antitrust multa ancora Poltronesofà: 1 milione di euro per campagne pubblicitarie su sconti inesistenti Leggi anche: Apple, 98 milioni di multa dall'Antitrust: quali sono le accuse

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.